В настоящее время 32-летний форвард находится в статусе свободного агента. Его контракт с Фуэнлабрадой истек, а новый клуб Зозуля пока не нашел.

"Сыграешь плохо – больше не приедешь": Зозуля – о мотивации от Блохина в официальном дебюте за сборную Украины

По информации издания Diari de Tarragona, Роман оказался в списке трансферных интересов Химнастика. Правда, для клуба из третьего испанского дивизиона это альтернативный вариант. Каталонцы рассчитывали подписать Мурада Дауди, но у марокканца есть более привлекательные предложения.

Руководству Химнастика действительно нравится идея пригласить Зозулю, если с Дауди договориться не удастся. Не пугает даже низкая результативность украинца в последние сезоны. Опыт на высоком уровне и тактическая гибкость форварда могут помочь команде в борьбе за выход в Сегунду. Также Роману придется пойти на уменьшение зарплаты.

Миколенко у вогні після матчу АПЛ – створив 3 шанси забити, видав спритний трюк, але фанати знайшли заміну