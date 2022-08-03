"В день гри вранці викликає мене Блохін і каже: "Сьогодні в основі, якщо зіграєш погано, то більше в збірну не приїдеш".

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Забігає Баль і говорить: "Що ти таке кажеш? Ромчик, все буде добре, не переживай".

Ми жили з Ярмоленком, я прийшов у кімнату, а мене колошматить. Він каже заспокоїтися, а мене там взагалі... Я вийшов, а мене ще трусило. На Вемблі, з Англією", – розповів Зозуля у програмі "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, Роман дебютував за національну збірну у матчі проти Англії (1:1) у кваліфікації на чемпіонат світу 10 вересня 2013 року.

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