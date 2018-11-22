"Зозуля став об'єктом найбільш очевидного пенальті в історії": іспанські ЗМІ та фанати захищають українця перед суддями

Нападник Альбасете Роман Зозуля опинився в епіцентрі скандального епізоду під час матчу 14 туру Сегунди проти Луго.

На 55-й хвилині зустрічі український форвард був нахабно збитий Хосете у карному гостей, однак баскський арбітр Віканді Гаррідо не призначив очевидний пенальті. Попри численні протести гравців Альбасете та свист обурених фанів на Карлос Бельмонте рефері попросив Зозулю якнайшвидше піднятись та продовжити гру.

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Скандальний епізод за участі українця досі перебуває на вустах усієї Іспанії. Місцеві ЗМІ та фанати звинувачують арбітрів в упередженості щодо Зозулі, адже представники феміди регулярно залишають поза увагою фоли на екс-форварду Дніпра.

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"Зозуля став об'єктом найбільш очевидного пенальті в історії. За останні півтора року Альбасате пережив чимало схожих ситуацій. Це повторюється знову і знову. Щонеділі Зозуля неймовірно страждає від суддів, які керуються якимись особливими критеріями.

Було ганебно дивитись, як захисник Луго Хосете обома руками зупиняв Зозулю та зрештою повалив його на газон. Гаррідо припустився жахливої помилки. Цей інцидент – ганьба для футболу. Українець знову став об'єктом очевидного порушення, але судді відреагували так, ніби фолив саме він", – аналізує ситуацію з Зозулею журналіст 5 mas eld escuento Уго Пінья.

Видання El Digital de Albacete також дивується, чому арбітри не помітили очевидне порушення правил щодо українця:

"Зозулі вкрали черговий пенальті. Про це говоритимуть ще дуже довго, адже снайпер з Києва не вперше опиняється у схожій ситуації. По ходу нинішнього сезону ми бачили чимало випадків, коли українця збивали як у штрафному майданчику, так і поза ним, але арбітри відверто ігнорували падіння Романа. Схоже, що Зозуля далеко не востаннє постраждав від суддівської бригади. Його проблема набула систематичного характеру".

"Пенальті на Зозулі взагалі не викликає жодних сумнівів. Арбітр перебував у чудовій позиції, але, будучи баском, перетворився на шведа. Цей епізод заслуговує на премію "Боже, який же я незграбний", започатковану нашим сайтом", – іронізує над скандальним епізодом портал фанів Альбасете Queso Mecanico, додаючи знімки падіння Романа.

Соціальна мережа Твіттер також рясніє обуреннями прихильників команди з автономного співтовариства Кастилія-Ла-Манча, яких неабияк дратує нахабне поводження суддів з екс-форвардом збірної України:

"Ситуація з пенальті на Зозулі вже хвилює".

Lo de los penalties a Zozulia ya es preocupante.... https://t.co/sGpaw0ENQ6 — Quesomecanico.com (@quesomecanico) 21 листопада 2018 р.

"Зозуля не отримає право на пенальті, навіть якщо його зупинять вистрілом пістолета".

A Zozulia no le pitan penalti ni aunque le disparen con una pistola https://t.co/TB9XKdeBOa — Juan Martínez-Tébar (@juanmtg1) 18 листопада 2018 р.

"Нам доведеться жити з цим увесь рік. Пенальті на Зозулі зафіксують лише після пострілу".

Sí, lo de Zozulia es algo con lo que vamos a tener que convivir todo el año. Solo le pitarán penalti si le pegan un tiro. — César (@CesarHurtado) 19 листопада 2018 р.

"Коли запровадать VAR, то за фоли на Зозулі призначать 50 пенальті".

Buahh pos cuando pongan el var le van a pitar a zozulia 50 penaltis — Santi (@Santi31312419) 21 листопада 2018 р.

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