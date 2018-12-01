Зозуля провів зустріч з фанатами Альбасете

Українець Роман Зозуля провів зустріч з вболівальниками свого клубу.

Український форвард Альбасете Роман Зозуля провів зустріч з уболівальниками іспанського клубу.

Зозуля дізнався термін дискваліфікації за брутальний фол – українець не зіграє проти лідера чемпіонату

Зозуля роздав автографи, сфотографувався з фанами, а також були розіграні футболки Альбасете і квитки на майбутній матч з лідером Сегунди Алькорконом, який відбудеться 2 грудня.

Зозуля не прийме в ньому участь через дискваліфікацію.

У поточному сезоні українець провів 14 матчів у всіх турнірах за Альбасете, в яких забив 3 голи.