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Зозуля провів зустріч з фанатами Альбасете

06:30 2 Читать на русском
Зозуля провів зустріч з фанатами Альбасете
Роман Зозуля / Фото: соцмережі

Українець Роман Зозуля провів зустріч з вболівальниками свого клубу.

Український форвард Альбасете Роман Зозуля провів зустріч з уболівальниками іспанського клубу.

Зозуля дізнався термін дискваліфікації за брутальний фол – українець не зіграє проти лідера чемпіонату

Зозуля роздав автографи, сфотографувався з фанами, а також були розіграні футболки Альбасете і квитки на майбутній матч з лідером Сегунди Алькорконом, який відбудеться 2 грудня.

Зозуля не прийме в ньому участь через дискваліфікацію.

У поточному сезоні українець провів 14 матчів у всіх турнірах за Альбасете, в яких забив 3 голи.

Теги
Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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