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Зозуля провел встречу с фанатами Альбасете

06:30 3 Читати українською
Зозуля провел встречу с фанатами Альбасете
Роман Зозуля / Фото: соцсети

Украинец Роман Зозуля провел встречу с болельщиками своего клуба.

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля провел встречу с болельщиками испанского клуба.

Зозуля узнал срок дисквалификации за грубый фол – украинец не сыграет против лидера чемпионата

Зозуля раздал автографы, сфотографировался с фанами, а также были разыграны футболки Альбасете и билеты на предстоящий матч с лидером Сегунды Алькорконом, который состоится 2 декабря.

Зозуля не примет в нем участие из-за дисквалификации.

В текущем сезоне украинец провел 14 матчей во всех турнирах за Альбасете, в которых забил 3 гола.

Теги
Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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