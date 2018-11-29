Зозуля дізнався термін дискваліфікації за брутальний фол – українець не зіграє проти лідера чемпіонату

Український форвард Альбасете Роман Зозуля пропустить наступний матч проти Алькоркона, який очолює таблицю Сегунди.

Як відомо, українець Роман Зозуля отримав пряму червону картку за грубий фол у матчі проти Ельче, що не завадило його команді здобути мінімальну перемогу.

Брутальний фол Зозулі, який призвів до вилучення українського форварда в матчі Сегунди

Українець дізнався термін кваліфікації – лише 1 матч. Таким чином, Роман Зозуля пропустить наступний поєдинок Альбасете проти Алькоркона. Зазначимо, що наразі Алькоркон очолює таблицю Ла Ліги 2.

Зозуля потрапив на "дошку ганьби" іспанських ЗМІ: українця критикують за "дикий фол", а фанати його захищають