Зозуля дізнався термін дискваліфікації за брутальний фол – українець не зіграє проти лідера чемпіонату

Ліга Європи — 08:30 3938
-
Ворскла – Арсенал: анонс матчу Ліги Європи
-
Астана – Динамо: анонс матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:00 10251
-
ПСЖ закономірно обіграв Ліверпуль – фіналісти Ліги чемпіонів опустились на 3-є місцеЛіга чемпіонів — 28 лист 2706
-
Шальке з Коноплянкою програв Порту, але вийшов у 1/8 Ліги чемпіонів, Наполі впевнено переміг Црвену ЗвездуЛіга чемпіонів — 28 лист 1258
-
Ворскла – Арсенал: чому ситуація з перенесенням матчу є повним фіаско для всіх сторінЛіга Європи — 28 лист 2742
Всі новини