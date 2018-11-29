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Зозуля дізнався термін дискваліфікації за брутальний фол – українець не зіграє проти лідера чемпіонату

13:06 627 Читать на русском
Зозуля дізнався термін дискваліфікації за брутальний фол – українець не зіграє проти лідера чемпіонату
Роман Зозуля / Фото: соцмережі

Український форвард Альбасете Роман Зозуля пропустить наступний матч проти Алькоркона, який очолює таблицю Сегунди.

Як відомо, українець Роман Зозуля отримав пряму червону картку за грубий фол у матчі проти Ельче, що не завадило його команді здобути мінімальну перемогу.

Брутальний фол Зозулі, який призвів до вилучення українського форварда в матчі Сегунди

Українець дізнався термін кваліфікації – лише 1 матч. Таким чином, Роман Зозуля пропустить наступний поєдинок Альбасете проти Алькоркона. Зазначимо, що наразі Алькоркон очолює таблицю Ла Ліги 2.

Зозуля потрапив на "дошку ганьби" іспанських ЗМІ: українця критикують за "дикий фол", а фанати його захищають

Теги
Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Алькоркон Алькоркон Альбасете Альбасете
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