Зозуля на своїй сторінці у Facebook оголосив про запуск ще одного проекту для допомоги ЗСУ – придбання маневрених мотоциклів. Таку практику застосовують в інших арміях світу, проте в українській ще не використовували.

Зозуля передав українській армії броньовані великодні подарунки

Перша партія з десяти мотоциклів вже вирушила на передову, де має підвищити мобільність українських воїнів та допомогти виконати будь-яке поставлене завдання непомітно для ворога.

Додамо, що Зозуля активно допомагає ЗСУ, збираючи гуманітарну допомогу, кошти на транспорт, броню та зброю, аби вигнати рашистів з українських земель.

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