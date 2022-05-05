Зозуля приобрел 10 мотоциклов для ВСУ – форвард продолжает сбор средств для помощи
Нападающий Фуэнлабрады Роман Зозуля продолжает активно поддерживать украинскую армию.
Зозуля на своей странице в Facebook объявил о запуске еще одного проекта для помощи ВСУ – приобретение маневренных мотоциклов. Такую практику применяют в других армиях мира, однако в украинской еще не применяли.
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Первая партия из десяти мотоциклов уже отправилась на передовую, где должна повысить мобильность украинских воинов и помочь выполнить любое задание незаметно для врага.
Добавим, что Зозуля активно помогает ВСУ, собирая гуманитарную помощь, средства на транспорт, броню и оружие, чтобы выгнать рашистов из украинских земель.
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