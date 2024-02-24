"Ми українці, і у нас трішки інший менталітет, трішки інший характер. Я впевнений, що зараз Кепа не зіграє 3 гри і повалить кудись в Челсі чи куди вернеться. Він скаже: "Та я, та в мене статус, я гравець – все". Українці закриють рот і будуть працювати.

Луніна кличуть вирішувати головну проблему Роналду в Саудівській Аравії – українець серед зірок на 30 млн зарплати

Звичайно, якщо взяти приклад Довбика – Довбик теж приїжджав не з якимось там статусом – з СК Дніпро-1. Також дали шанс, фарт, і Довбик зараз на якому рівні. Чи Циганков? Циганков для них теж – Динамо це не Реал, не Барселона, тому, в принципі, трішки може заважало, але він своєю працею довів, що тут статус – не головне. Головне – виходити на тренування і віддаватись на 100%", – поділився Зозуля в інтерв'ю YouTube-каналу Трендець.

Зауважимо, що через важку травму Куртуа Реал взяв в оренду Кепу, якого планував зробити 1-м номером. Проте, невпевнена гра іспанця та переконливі виступи Луніна змусили Анчелотті зробити вибір на користь українця.

Фатальна розминка: конкурент Луніна переживає подвійну драму – повна зневіра і прощання з Євро