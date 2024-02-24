"Мы украинцы, и у нас немного другой менталитет, немного другой характер. Я уверен, что сейчас Кепа не сыграет 3 игры и повалит куда-то в Челси или куда вернется. Он скажет: "Да я, да у меня статус, я игрок – все". Украинцы закроют рот и будут работать.

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Конечно, если взять пример Довбика – Довбик тоже приезжал не с каким-то там статусом – из СК Днепр-1. Также дали шанс, фарт, и Довбик сейчас на каком уровне. Или Цыганков? Цыганков для них тоже – Динамо это не Реал, не Барселона, поэтому, в принципе, немножко может мешало, но он своим трудом доказал, что здесь статус – не главное. Главное – выходить на тренировки и отдаваться на 100%", – поделился Зозуля в интервью YouTube-каналу Трендець.

Заметим, что из-за тяжелой травмы Куртуа Реал взял в аренду Кепу, которого планировал сделать 1-м номером. Однако, неуверенная игра испанца и убедительные выступления Лунина заставили Анчелотти сделать выбор в пользу украинца.

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