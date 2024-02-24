Українець опинився у широкому списку Аль-Насра на позицію голкіпера, повідомляє AS.

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Відсутність статусного воротаря стала однією з головних проблем команди Кріштіану Роналду у нинішньому сезоні. Аль-Наср звертався до представників Мануеля Нойєра та Давіда Де Хеа, проте отримав відмову. Саудівці підготували список альтернатив – Облак, тер Штеген, Кейлор Навас і Лунін. Потенційних кандидатів заманюють захмарною зарплатою на рівні 30 млн доларів за рік.

Найбільш реальним варіантом виглядає 37-річний Навас, у якого немає жодних перспектив у ПСЖ. Решта воротарів ще доволі молоді і навряд готові міняти європейський топ-клуб на Саудівську Аравію.

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