Луніна кличуть вирішувати головну проблему Роналду в Саудівській Аравії – українець серед зірок на 30 млн зарплати
Голкіпер Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру у неймовірному напрямку.
Українець опинився у широкому списку Аль-Насра на позицію голкіпера, повідомляє AS.
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Відсутність статусного воротаря стала однією з головних проблем команди Кріштіану Роналду у нинішньому сезоні. Аль-Наср звертався до представників Мануеля Нойєра та Давіда Де Хеа, проте отримав відмову. Саудівці підготували список альтернатив – Облак, тер Штеген, Кейлор Навас і Лунін. Потенційних кандидатів заманюють захмарною зарплатою на рівні 30 млн доларів за рік.
Найбільш реальним варіантом виглядає 37-річний Навас, у якого немає жодних перспектив у ПСЖ. Решта воротарів ще доволі молоді і навряд готові міняти європейський топ-клуб на Саудівську Аравію.
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