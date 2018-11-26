Зозуля попал на "доску позора" испанских СМИ: украинца критикуют за "дикий фол", а фанаты его защищают

От героя до антигероя. Нападающий Альбасете Роман Зозуля потерял голову в матче 15 тура Сегунды против Эльче.

Фанаты Альбасете устроили сумасшедший прием украинскому форварду у вражеского стадиона. Около двух тысяч поклонников команды с Кастилия-Ла-Манча скандировали имя Зозули, который вот-вот должен был выйти из клубного автобуса "франхивердес". В тот момент никто даже не подозревал, как завершится игра для экс-форварда Днепра против одного из аутсайдеров второго испанского дивизиона.

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| Nos habéis dejado sin palabras con vuestro recibimiento en el Martínez Valero.



GRACIAS AFICIÓN



¡Aúpa Alba! pic.twitter.com/pzaadVfb6x — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 25 листопада 2018 р.

Роман покорил сердца болельщиков Альбасете, прежде всего, своими бойцовскими качествами, однако на Мануэль Мартинес украинец сильно перегнул палку. Его непонятный фол на 42-й минуте, который оставил "механический сыр" в меньшинстве, не подлежит какому-то рациональному объяснению. Конечно, Зозуля вряд ли потеряет фанатскую любовь, аплодисменты в его адрес можно было услышать после прямой красной, но вот за собственную репутацию Роману придется волноваться.

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Если ранее испанские СМИ осуждали предвзятое отношение местных рефери относительно Зозули, то сейчас некоторые авторитетные издания просто уничтожают нашего форварда. Он снова предстает в образе грубого игрока, который может потерять голову на ровном месте. Наиболее жестко по украинцу проехалось авторитетное издание AS, которое назвало грубый фол Романа позором.

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"Опять на доске позора: дикий и опасный фол Зозули, который мгновенно получил прямую красную карточку. Украинец мог тяжело травмировать своего соперника", –пишет AS, отмечая, что Роман не первый раз срывается похожим образом.

Немало фанов "механического сыра" сразу взялись защищать экс-форварда сборной Украины, а некоторые даже обвиняли AS в разжигании ненависти.

"Вы – мусор. Никогда ничего не пишете о Зозуле, а теперь выкладываете эту новость? Единственное, что вы делаете, поощряете ненависть", – возмущается в Твиттере один из поклонников Альбы.

Sois basura , nunca comentáis nada sobre Zozulia y ahora publicáis esta noticia? Lo único que hacéis es fomentar el odio.

Escoria.@diarioas https://t.co/xsVGA7ci2V — Albacetista (@AlbaceteABP2015) 25 листопада 2018 р.

Несмотря на логическую реакцию фанатов "франхивердес", которые отстаивают своего, большинство испанских изданий, даже приверженных Альбе, осуждают поведение Зозули. "Конец первого тайма запомнился непонятным решением Романа. На мгновение он потерял голову и грубо сбил Хосана в 50-ти метрах от ворот соперника. После удаления украинца Луис Рамис (наставник Альбасете – прим.ред) был вынужден перестраивать игру своей команды", – пишет El Digital de Albacete.

А вот один из редакторов севильского El Desmarque Альваро Рамирес удивлен тем, что Зозуля, увидев перед собой "красный свет", пытался обжаловать решение арбитра. "Он снова потерял голову и еще удивляется красной карточке", – отмечает журналист, который в свое время защищал нашего игрока, обиженного ультрас Райо Вальекано.

A Zozulya se le vuelven a cruzar los cables, vaya entrada... y se sorprende de la roja. El fallo del portero del Elche en el 0-1 tampoco tiene despedicio... https://t.co/htNpo1D2X3 @eldesmarque — Álvaro_Ramírez (@alvarillus) 25 листопада 2018 р.

"Зозуля был справедливо удален с поля. Большая заслуга Альбасете заключается в том, что они выстояли, играя в меньшинстве", – отмечает журналист Серхио Санчес.

Tengo que verlo mil y una veces porque no tengo claro si la toca. Después, Zozulia fue bien expulsado en mi opinión y el Albacete tuvo mucho mérito aguantando más de una parte con 10. — Sergio Sánchez (@sergiostd) 25 листопада 2018 р.

К счастью для Романа, в матче Эльче – Альбасете случился еще более скандальный эпизод, который затмил грубый фол нашего нападающего. Дело в том, что главным антигероем встречи стал вовсе не украинец, а главный арбитр Луис Милла. Рефери засчитал гол рукой Акуньи! Партнер Зозули решил пойти по стопам Марадоны и довольно оригинально принес "франхивердес" минимальную победу, скопировав "руку Бога".

Севильская бригада арбитров приняла на себя главный удар СМИ, а Зозуля мог немного облегченно праздновать с партнерами четвертую победу в пяти матчах. Впрочем украинцу следует сделать серьезные выводы, ведь после инцидента на Эстадио Мануэль Мартинес судьи будут относиться к нему еще более тщательно... или предвзято.