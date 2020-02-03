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Зозуля официально получил нового тренера – ранее он уже имел опыт работы с украинцами

19:56 54 Читати українською
Зозуля официально получил нового тренера – ранее он уже имел опыт работы с украинцами
Лукас Алькарас / EFE

Альбасете быстро определился с заменой для уволенного главного тренера Луиса Мигеля Рамиса.

Новым наставником команды Романа Зозули стал Лукас Алькарас, информирует официальный сайт клуба.

Отраженный пенальти Лунина от команды Зозули в видеообзоре матча Овьедо – Альбасете – 3:1

Контракт 53-летнего испанца рассчитан до конца текущего сезона. Новоиспеченный наставник Альбасете возьмется за свои обязанности в среду (5 февраля). Алькарас имеет огромный опыт работы с клубами Примеры и Сегунды – 25 сезонов подряд. Среди них и сотрудничество с Артемом Кравцом в Гранаде (сезон 2016/17).

Альбасете уволил Луиса Мигеля Рамиса после значительного ухудшения результатов в текущем сезоне. Команда находится в зоне вылета, набрав 28 очков. Последний раз команда Зозули праздновала победу в Сегунде еще в середине ноября. Решающим стало поражение 1:3 от Овьедо Андрея Лунина.

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