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Відбитий пенальті Луніна від команди Зозулі у відеоогляді матчу Ов'єдо – Альбасете – 3:1

08:25 1263 Читать на русском
Відбитий пенальті Луніна від команди Зозулі у відеоогляді матчу Ов'єдо – Альбасете – 3:1
Ов'єдо – Альбасете – відео голів та огляд матчу

Ов'єдо Луніна обіграв Альбасете в рамках 26 туру Сегунди. До вашої уваги відео голів та найкращих моментів поєдинку.

Українські легіонери у складі обох команд вийшли на поле зі стартових хвилин і стали одними з найкращих гравців матчу. Лунін декілька разів виручив Ов'єдо, грамотно обравши позицію. Також український голкіпер відбив пенальті, який заробив Роман Зозуля. Щоправда, після парируваного удару Лунін не впорався з добиванням.

Лунін відбив пенальті у матчі проти Альбасете, але не впорався з добиванням

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі і завершився з рахунком 1:1, але після перерви команда з Астурії володіла перевагою, яку втілила у два голи. Ця перемога дозволила Ов'єдо випередити Альбасете у турнірній таблиці Сегунди і покинути зону вильоту.

Ов'єдо – Альбасете: Лунін парирував зароблений Зозулею пенальті та виграв українську битву, наші – серед найкращих

blog_ava
Ов'єдо – Альбасете: Лунін парирував зароблений Зозулею пенальті та виграв українську битву, наші – серед найкращих
01:14
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Теги
Іспанія Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Андрій Лунін Андрій Лунін Альбасете Альбасете Відеоновини Ов'єдо Ов'єдо
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