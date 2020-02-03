Відбитий пенальті Луніна від команди Зозулі у відеоогляді матчу Ов'єдо – Альбасете – 3:1

Ов'єдо Луніна обіграв Альбасете в рамках 26 туру Сегунди. До вашої уваги відео голів та найкращих моментів поєдинку.

Українські легіонери у складі обох команд вийшли на поле зі стартових хвилин і стали одними з найкращих гравців матчу. Лунін декілька разів виручив Ов'єдо, грамотно обравши позицію. Також український голкіпер відбив пенальті, який заробив Роман Зозуля. Щоправда, після парируваного удару Лунін не впорався з добиванням.

Лунін відбив пенальті у матчі проти Альбасете, але не впорався з добиванням

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі і завершився з рахунком 1:1, але після перерви команда з Астурії володіла перевагою, яку втілила у два голи. Ця перемога дозволила Ов'єдо випередити Альбасете у турнірній таблиці Сегунди і покинути зону вильоту.

Ов'єдо – Альбасете: Лунін парирував зароблений Зозулею пенальті та виграв українську битву, наші – серед найкращих