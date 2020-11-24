Альбасете приймав Альмерію в рамках 13-го туру Сегунди. Читайте звіт на Футбол 24.

Сегунда, 13-йи тур

Альбасете – Альмерія – 1:2

Голи: Хіменес, 78 (пен.) – Корпас, 16 (пен.), Куенка, 84

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Гості вважались фаворитом зустрічі і відкрили рахунок вже на 16-й хвилині, реалізувавши пенальті. Після перерви арбітр вже призначив 11-метровий у ворота Альмерії, Хіменес не схибив.

Попри певну перевагу господарів у другому таймі, саме гравці Альмерії зуміли організувати переможний гол незадовго до фінального свистка.

Український форвард Альбасете Роман Зозуля з'явився на полі на 66-й хвилині, але результативними діями не відзначався. Після 13-ти турів Альбасете залишається у зоні вильоту на 21-й сходинці, Альмерія – 5-та.

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