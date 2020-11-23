Барселона та Реал втрачають очки – Динамо не варто боятися команду Кумана

В 10-му турі Ла Ліги іспанські гранди синхронно зазнали невдач. Команда Зінедіна Зідана не втримала перемогу над Вільяреалом через помилку Тібо Куртуа, який "привіз" далеко необов'язковий пенальті у свої ворота. "Жовта субмарина", яка випереджає мадридців у турнірній таблиці, цілком могла взагалі залишити "вершкових" без очок, володіючи тотальною перевагою у останню третину гри. Втім, лише 1:1 – Мадрид відстав від лідера вже на 6 очок, але зіграв на матч менше. Андрій Лунін продовжує чекати свого шансу – вочевидь, українець дебютує аж у Кубку Іспанії, позаяк попри не надто переконливу гру Куртуа, Зідан продовжує безапеляційно довіряти бельгійцю.

Вільяреал – Реал: Мадрид відскочив, конкурент Луніна став найгіршим, а Шахтарю рано тішитися

А от Барселона не змогла вивезти з Ванда Метрополітано навіть один пункт. Команда Дієго Сімеоне і без Луїса Суареса зуміла переграти Мессі та Ко, які провели черговий невиразний поєдинок. Звучить дивно, але Ель Чоло вперше в своїй тренерській кар'єрі переміг Барселону саме в Ла Лізі – це трапилося лише у 18-му матчі аргентинського наставника проти каталонців.

Добряче допоміг "матрацникам" Атлетіко Марк-Андре тер Штеген. Таке враження, що німецький кіпер ну дуже вже хотів у роздягальню (йшла 45+3 хвилина), необачно вийшовши з воріт мало не до центру поля. Феррейра Карраско скористався помилкою тер Штегена сповна, відправивши м'яч у порожні ворота. Чорт забирай, і не міг Марк-Андре витворити щось подібне в матчі ЛЧ з Динамо, а не тягнути "мертві" м'ячі?

Вже у вівторок, 24 листопада, кияни приймуть "блаугранас" на НСК Олімпійський. Попри всі кадрові проблеми команди Мірчі Луческу, з такою Барселоною можна і треба грати. І справа тут не лише у відсутності Лео Мессі, якого навіть не взяли до України, надавши можливість перепочити. Не зіграють ще й Фаті, де Йонг, Серхі Роберто та Піке (останні двоє взагалі вилетіли на кілька місяців, травмувавшись у протистоянні з "матрацниками". У Барси серйозні проблеми – якщо вона пропускає першою, то не виграє, а Рональд Куман вже мало не волає на всю Каталонію про необхідність придбання центрального захисника. Шанс у Динамо є, позаяк можна очікувати серйозної ротації від Кумана – в Лізі чемпіонів у Барселони все в порядку. На відміну від чемпіонату Іспанії – лише 12 позиція та 12-очкове відставання від лідера при двох матчах у запасі.

Мессі не зіграє проти Динамо, і це може бути проблемою для Луческу – є лише один ключ до перемоги

Сенсаційний Реал Сосьєдад продовжує свою розкішну серію. Підопічні Іманола Алгуасіля на виїзді здолали міцний Кадіс та зберегли лідерство в Ла Лізі, випереджаючи Атлетіко на 3 пункти. Щоправда, зігравши на 2 матчі більше. Востаннє ж команда з Сан-Себастьяна втрачала очки ще 29 вересня!

Моурінью та Клопп на вершині АПЛ – міцні конкуренти розібрані на деталі

За підсумками 9-го туру Прем'єр-ліги в турнірній таблиці сформувався дует лідерів. Ліверпуль та Тоттенхем після чергових звитяг набрали по 20 пунктів та відірвалися від переслідувачів на 2 очки. Підопічні Жозе Моурінью виграли 4-й поєдинок поспіль, пропустивши у цих матчах лише 1 гол. У звітному турі від вже фірмової ефективної гри "шпор" постраждав Манчестер Сіті. Жозе Моурінью, попри критику за "автобус", впевнено гне свою лінію, яка наразі приносить результат. Мінімум наступні 7 днів Тоттенхем проведе в статусі лідера чемпіонату – до слова, вперше з серпня 2014 року.

Тоттенхем – Ман Сіті: фірмовий "автобус" Моурінью на вершині АПЛ, Кейн – топ, а Гвардіолі дарма дали новий контракт?

Команда Хосепа Гвардіоли провела чергову невиразну гру, яка оголила всі проблеми "містян". Один Кевін де Брюйне не може тягнути команду вічно, а інші лідери або травмовані (як Агуеро), або банально не в формі (Стерлінг, Бернарду чи Родрі). Заміни Пепа не надто посилили гру Сіті, чого не скажеш про тактичні ходи Моурінью – Ло Чельсо забив за лічені секунди після виходу на заміну. Як наслідок, команда Олександра Зінченка, який опинився поза заявкою, відстала від дуету лідерів вже на 8 пунктів, але має гру в запасі. Хоча, з такою грою "містян" та їхніх конкурентів відрив може збільшитися вже в наступних турах. До слова, Гвардіола ще ніколи в тренерській кар'єрі не стартував так погано – лише 12 очок у 8 матчах.

Втім, доречно буде зауважити, що у матчі з Тоттенхемом не обійшлося без міні-скандалу в моменті зі скасованим голом Емеріка Ляпорта, який міг перевернути хід гри. Навіть де Брюйне не витримав та емоційно після матчу сказав все, що думає. "Схоже, я не знаю футбольних правил", – заявив роздратований бельгієць. Крик відчаю, чи все ж справедливі претензії до Майка Діна?

А от Ліверпуль – чинний чемпіон та головний фаворит Прем'єр-ліги – дуже переконливо розібрався з Лестером. "Червоні" просто не помітили суперника – якби не Каспер Шмейхель, то рахунок міг бути значно неприємнішим для команди Брендана Роджерса. На момент стартового свистка "лиси" випереджали підопічних Клоппа в турнірній таблиці, але повернення екс-тренера Ліверпуля на Енфілд вийшло для нього вкрай невдалим. Цікаво, що під керівництвом північноірландця Лестер провів проти мерсисайдців 3 матчі і всі програв, пропустивши у них 9 голів. А от команда Юргена Клоппа встановила вражаючий клубний рекорд – 64 домашні поєдинки поспіль без поразок.

Челсі продовжує вдалу серію, важкий Манчестер Юнайтед, проблеми Арсенала

Інші англійські гранди завершили вікенд з різним настроєм. Челсі на виїзді здолав Ньюкасл та довів безпрограшну серію в чемпіонаті до семи поєдинків. Хорошу форму набрав Тімо Вернер, який забив вже 8-й гол у сезоні, приємно дивує й інший новачок – голкіпер Едуар Менді. Чотири кліншити в 5-ти зіграних матчах АПЛ та 7 із 9-ти у всіх турнірах – не в останню чергу саме завдяки надійній грі оборони та французького кіпера "пенсіонери" застрибнули вже на 3 місце.

Манчестер Юнайтед втримав перемогу над Вест Бромвічем та піднявся на 10 сходинку таблиці. Три очки команді Уле Гуннара Сульшера приніс гол Бруну Фернандеша з пенальті. Зауважимо, що половина своїх м'ячів за "червоних дияволів" (7 з 14-ти) португалець провів з 11-метрових. Говорити про якесь одужання Юнайтед наразі зарано – до гри манкуніанців все ще залишається чимало питань. Попереду в МЮ поєдинок ЛЧ проти Істанбул Башакшехіра, який сенсаційно прибив Юнайтед у попередній грі, а також гра з Саутгемптоном, що набрав хороший хід. От після цих матчів і можна буде робити певні проміжні висновки про вихід з кризи.

Арсенал знову розчарував своїх прихильників. 0:0 з Лідсом – не зовсім те, на що розраховували фанати "канонірів". Загалом, у стартових 9-ти турах команда Артети забила тільки 9 м'ячів – найгірший результат для Арсенала протягом даного відрізку за останні 24 роки. Тому місце в середині таблиці виглядає справедливим – на більше нинішній Арсенал не заслуговує.

Дублі Ібри та Роналду, чергова звитяга Роми

У 8-му турі Серії А всі лідери чемпіонату набрали по 3 очки. Окрім Наполі, який у центральному поєдинку кальчо поступився Мілану. Феноменальний Златан Ібрагімовіч оформив дубль та приніс "россонері" 6-ту перемогу в 8-ми поєдинках. 39-річний швед демонструє, що поважний вік не заважає розкішній формі – 10 голів на старті сезону в Серії А дорогого вартує.

З урахуванням минулого сезону Ібра забиває у 8-ми поспіль матчах чемпіонату, в яких з'являвся на полі. Тим страшнішою може стати ситуація для Мілана після травми форварда, який не зумів дограти поєдинок з Наполі до кінця. Златан пропустить щонайменше 10 днів і не зіграє з Ліллем, Фіорентиною та Селтіком. Зберігати лідерство у Серії А "россонері" доведеться без шведа – принаймні, наступних вихідних. У найгіршому випадку ветеран опиниться в лазареті на місяць.

Тішить і ще один футбольний старожил. 35-річний Кріштіану Роналду з 8-ма голами є головним переслідувачем Ібри у бомбардирських перегонах Серії А. Переможний дубль португальця у ворота Кальярі підняв Ювентус на 4 позицію чемпіонату, а відставання "Старої синьйори" від Мілана складає 4 очки. Загалом Кріштіану не йде з поля без забитого м'яча в останніх 5-ти матчах чемпіонату, залишаючись головною ударною силою "Старої синьйори".

Серед інших поєдинків відзначимо камбек Інтера з Торіно (4:2 після 0:2), а також впевнену перемогу Роми над Пармою (3:0). Команда Паулу Фонсеки піднялася вже на 3-тю сходинку чемпіонату, зазнавши лише однієї поразки в 8-ми турах. Та й та виявилися лише технічною (0:3 за помилку в заявці у матчі з Вероною). При цьому в останніх турах "джалороссі" забивають не менше двох голів за гру – всі побоювання через відсутність Едіна Джеко виявилися марними. Цікаво, що один із тих, хто взяв на себе бомбардирський тягар, став екс-лідер Шахтаря – Генріх Мхітарян.

Продовжує валитися Фіорентина, якій зміна тренера наразі не допомагає. А от Аталанта без хворого на коронавірус Руслана Маліновського не виграла другий матч поспіль. Зауважимо, що нульова нічия зі Спецією стала для бергамасків першою "сухою" з 10 листопада минулого року.

Баварія оступається, Холанд оформив перший покер у Бундеслізі

8-й тур Бундесліги ознаменувався двома моментами. Перший – це втрата очок Баварією, яка на рідній Альянц Арені не змогла переграти Вердер. Тепер Борусія Д і Байєр відстають від мюнхенців лише на 1 пункт та натякають на боротьбу за чемпіонство.

Друга топ-подія – матч між Гертою та дортмундською Борусією. Точніше, вражаючий виступ Ерлінга Холанда. 20-річний норвежець у суботу вранці був оголошений переможцем номінації Golden Boy-2020, а ввечері відсвяткував цю подію другим покером в кар'єрі на клубному рівні та першим – у складі "джмелів". Феєрія Холанда продовжується – отримуєш неабияке задоволення, дивлячись на юнацький запал цього габаритного норвежця. Форвард ще й встиг після заміни потролити власного тренера, який і сам збився з кількості голів свого підопічного. До слова, у тому ж поєдинку мав місце й історичний рекорд – Юссуфа Мукоко, вийшовши на заміну, став наймолодшим дебютантом Бундесліги (16 років і 1 день).

Покер фантастичного Холанда у відеоогляді матчу Герта – Борусія Д – 2:5

В інших поєдинках РБ Лейпциг втратив очки та опустився за межі топ-3, а Борусія М перед матчем з Шахтарем не змогла здолати Аугсбург. Про невиграші Кельна і Шальке згадувати, мабуть, зайве. Таке враження, що обидві команди ведуть заочну боротьбу за те, чия ж невдала серія виявиться довшою. Востаннє "кнаппен" вигравали в чемпіонаті ще 17 січня, а "цапи" – 6 березня.

У тій же Німеччині на вихідних трапилася ще одна неординарна подія, про яку говорила вся Європа. Про неї – нижче.

Курйоз вікенду

Тут поза конкуренцію опинився Лукаш Градецкі. 30-річний голкіпер Байєра оформив воістину унікальний автогол у матчі з Армінією. Партнер віддав йому передачу за всіма футбольними канонами – не в площину воріт. Проте Градецкі неймовірним чином, вибиваючи круглого, спрямував його у сітку. Щоб повторити такий фейл, слід докласти серйозних зусиль. Щастя фінського кіпера, що екс-динамівець Драговіч на останніх хвилинах все ж забив переможний гол за "фармацевтів". Це врятувало Градецкі та Байєр від втрати очок, але не від тролінгу на адресу воротаря.