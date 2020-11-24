Альбасете принимал Альмерию в рамках 13-го тура Сегунды. Читайте отчет на Футбол 24.

Сегунда, 13-йи тур

Альбасете – Альмерия – 1:2

Голы: Хименес, 78 (пен.) – Корпас, 16 (пен.), Куэнка, 84

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Гости считались фаворитом встречи и открыли счет уже на 16-й минуте, реализовав пенальти. После перерыва арбитр уже назначил 11-метровый в ворота Альмерии, Хименес не ошибся.

Несмотря на определенное преимущество хозяев во втором тайме, именно игроки Альмерии сумели организовать победный гол незадолго до финального свистка.

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля появился на поле на 66-й минуте, но результативными действиями не отличался. После 13-ти туров Альбасете остается в зоне вылета на 21-й строчке, Альмерия – 5-я.

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