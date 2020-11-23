У рамках 13-го туру Ліги Жупіле Льовен і Сент-Трюйден розійшлися миром. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 13-й тур

Льовен – Сент-Трюйден – 2:2

Голи: Анрі, 45+2 (пенальті), Еппіа, 73 – Назон, 27, 84

Ярмоленко не тренується із Вест Хемом – дата повернення українця збігається з топовим матчем

Гості, в старті яких з'явився наш Олександр Філіппов, відкрили рахунок на 27-й хвилині. Це Дюкен Назон на середній дистанції від воріт отримав пас від Гарсії Тени, протиснув двох оборонців і розрядив гармату метрів із 25-ти. Господарі відігралися перед перервою – Тома Анрі впевнено реалізував одинадцятиметровий після необачного фолу оборонця "канарок".

У другому таймі команди обмінялися ролями. Спочатку Льовен вивів вперед Джошуа Еппіа, який на 73-й хвилині реалізував у гол простріл болгарина Малінова. Та на 84-й гаїтянин Назон оформив дубль, скориставшись неузгодженістю дій оборони та реалізувавши вихід віч-на-віч із голкіпером. Отже, 2:2 – фінальний результат.

Філіппов, до слова, відіграв 90 хвилин і був замінений Буату. Новачок сезону Льовен набрав 19 очок і посідає 8-ме місце. Натомість Сент-Трюйден українця має в активі лише 10 пунктів і перебуває над зоною вильоту.

Лобановський, Пеле, остання розмова з Брагіним: легенда Шахтаря розпочинав у Динамо, а в 50 став зіркою Instagram