Зозуля на фоні гучного скандалу не потрапив до заявки Альбасете на матч Кубка Іспанії

Український форвард не допоможе своїй команді в матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії.

30-річний футболіст не потрапив до заявки Альбасете на матч проти Туделано, інформує офіційний твіттер "механічного сиру". Напередодні Зозуля не тренувався у загальній групі своєї команди через пошкодження.

''Зозуля – йо**ний нацист'': матч Райо Вальєкано – Альбасете зупинили через образи українця – форвард не стримав сліз

Нагадаємо, в минулому турі Сегунди українець став жертвою образ з боку фанатів Райо Вальєкано. Матч у Мадриді дограти не вдалося – гравці Альбасете відмовилися виходити на поле після перерви.

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