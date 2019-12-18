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Зозуля на фоні гучного скандалу не потрапив до заявки Альбасете на матч Кубка Іспанії

18:40 528 Читать на русском
Зозуля на фоні гучного скандалу не потрапив до заявки Альбасете на матч Кубка Іспанії
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Український форвард не допоможе своїй команді в матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії.

30-річний футболіст не потрапив до заявки Альбасете на матч проти Туделано, інформує офіційний твіттер "механічного сиру". Напередодні Зозуля не тренувався у загальній групі своєї команди через пошкодження.

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Нагадаємо, в минулому турі Сегунди українець став жертвою образ з боку фанатів Райо Вальєкано. Матч у Мадриді дограти не вдалося – гравці Альбасете відмовилися виходити на поле після перерви.

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