"Зозуля ніколи не стане гравцем основи Вальядоліда – фанати клубу вважають його нацистом", – журналіст

Український нападник Альбасете Роман Зозуля має серйозні проблеми зі зміною клубу.

"Вальядолід може бути реально зацікавлений у послугах Зозулі, але він там ніколи не стане гравцем основи. Стосунки з фанатами також будуть складними. Іспанія це не расистська країна, але із Зозулею все інакше.

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Чи думають фанати Вальядоліда, що Роман нацист? На жаль, так. Його виставили у поганому світлі, через що йому буде важко перейти в будь-який іспанський клуб.

Сумніваюсь, що Зозуля наважиться піти з клубу, де його люблять", – заявив спортивний журналіст Альбасете Уго Пінья в ексклюзивному коментарі "Футбол 24".

Раніше повідомлялось, що Зозуля має пропозиції від Хетафе, Гранади, Мальорки, Вальядоліда та київського Динамо.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 український форвард забив 11 голів та віддав 2 асисти у 37 матчах. Команда Зозулі поступилася Мальорці у півфіналі плей-офф за вихід в еліту іспанського футболу.

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