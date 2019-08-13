Динамо прийме Олімпік на День незалежності – УПЛ затвердила дати матчів 5-го туру

Українська Прем'єр-ліга назвала дати та час проведення поєдинків 5-го туру.

Українські вболівальники зможуть насолодитись одразу трьома матчами УПЛ під час святкування Дня незалежності.

Шахтар відмовився співпрацювати зі спонсором УПЛ та готовий заплатити штраф

Ще 2 поєдинки відбудуться наступного дня (неділя), а закриє тур в понеділок двобій між СК Дніпро-1 та Львовом.

Нагадаємо, після 3-х турів чемпіонату України лідером турнірної таблиці є Шахтар, який набрав максимальні 9 очок. На останній сходинці перебуває Олімпік (0 очок).

24 серпня (субота)

Колос – Ворскла 14:00

Олександрія – Десна 17:00

Динамо – Олімпік 19:30

25 серпня (неділя)

Карпати – Зоря 17:00

Шахтар – Маріуполь 19:30

26 серпня (понеділок)

СК Дніпро-1 – Львів 19:00

"Гол Мораєса – велика помилка оборони Динамо". Чому Жерсон Родрігес – "саме той", а про Брюгге ніхто не думав