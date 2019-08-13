Динамо прийме Олімпік на День незалежності – УПЛ затвердила дати матчів 5-го туру

Українська Прем'єр-ліга назвала дати та час проведення поєдинків 5-го туру.
Українські вболівальники зможуть насолодитись одразу трьома матчами УПЛ під час святкування Дня незалежності.
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Ще 2 поєдинки відбудуться наступного дня (неділя), а закриє тур в понеділок двобій між СК Дніпро-1 та Львовом.
Нагадаємо, після 3-х турів чемпіонату України лідером турнірної таблиці є Шахтар, який набрав максимальні 9 очок. На останній сходинці перебуває Олімпік (0 очок).
24 серпня (субота)
Колос – Ворскла 14:00
Олександрія – Десна 17:00
Динамо – Олімпік 19:30
25 серпня (неділя)
Карпати – Зоря 17:00
Шахтар – Маріуполь 19:30
26 серпня (понеділок)
СК Дніпро-1 – Львів 19:00
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