"Наскільки я знаю, ні Динамо, ні Шахтар не розглядають можливості цього трансферу. Взагалі, викуповувати цього гравця за 2-2,5 млн євро...

Скрипник підтвердив, що Кочергін переведений в дубль Зорі

Потім треба шукати можливість, як його перепродати. Треба його "посвітити" у Європі. Сайядманеш забив у ворота ЦСКА Софія, але цього замало. Він роззабивався і в чемпіонаті, але треба це робити в Європі. Забивати Динамо, Шахтарю, в Лізі конференцій. Без цього ніякого прогресу не буде.

Наразі ні Динамо, ні Шахтар особливо не розраховують купувати цього гравця. А Зорі розраховувати, що вона відіб'є ці гроші? Так колись брали Шахаба, який програв конкуренцію якраз Сайядманешу. Це бізнес, треба прораховувати варіанти. Наразі здається, що він все ж повернеться у Фенербахче", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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