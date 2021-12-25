Екс-півзахисник Дніпра, Металіста та збірної України Олександр Рикун вважає, що у Шахтаря більше перспектив тріумфувати у поточному сезоні.

"Хто головний претендент на перемогу у чемпіонаті? Думаю, Шахтар. Як показує практика, Мірча Луческу вводить до складу молодь. Не виключаю, що хтось із досвідчених виконавців залишить команду.

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У "гірників" новий тренер і, як на мене, більше мотивації, адже минулого сезону вони програли боротьбу за золоті медалі. Тому на даний момент віддаю перевагу Шахтарю.

Щодо бронзи, то ставлю на СК Дніпро-1. Підопічні Йовічевіча були на порядок стабільнішими за своїх конкурентів. Більше того, вважаю, що Зоря і Ворскла не мають на це шансів", – сказав Рикун у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, після 18-ти турів лідером УПЛ є Шахтар, який на два очки випереджає Динамо.

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