Экс-полузащитник Днепра, Металлиста и сборной Украины Александр Рыкун считает, что у Шахтера больше перспектив триумфовать в текущем сезоне.

"Кто главный претендент на победу в чемпионате? Думаю, Шахтер. Как показывает практика, Мирча Луческу вводит в состав молодежь. Не исключаю, что кто-то из опытных исполнителей покинет команду.

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У "горняков" новый тренер и, как мне кажется, больше мотивации, ведь в прошлом сезоне они проиграли борьбу за золотые медали. Поэтому на данный момент отдаю предпочтение Шахтеру..

Что касается бронзы, то ставлю на СК Днепр-1. Подопечные Йовичевича были на порядок стабильнее своих конкурентов. Более того, считаю, что у Зари и Ворсклы не будет на это шансов", – сказал Рыкун в комментарии Zbirna.com.

Напомним, после 18-ти туров лидером УПЛ является Шахтер, который на два очка опережает Динамо.

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