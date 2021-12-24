Динамо отримало покарання за расизм, банери і тренерські емоції на адресу судді
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив низку рішень щодо київського клубу.
Українська асоціація футболу на своїй офіційній сторінці оприлюднила покарання для Динамо за мотивами кількох матчів.
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Зокрема, за прояви расизму вболівальниками "біло-синіх" під час матчу 14-го туру УПЛ з Ворсклою Динамо зобов'язано сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 250 тисяч гривень та провести один матч без вболівальників умовно із випробувальним строком до кінця сезону 2021/22.
За демонстрацію вболівальниками Динамо та Шахтаря під час матчу 10-го туру УПЛ банерів, що принижують честь та гідність суперників, КДК УАФ застосував до обох клубів санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску в розмірі 50 тисяч гривень. Окрім того, кияни мають сплатити 50 тисяч гривень за безпідставні та некоректні висловлювання помічника головного тренера Динамо Еміліана Караса на адресу головного арбітра матчу Маріуполь – Динамо.
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