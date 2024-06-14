"Ми хочемо виступити на Євро-2024 так, щоб це стало незабутнім. Зараз багато футболістів виступають у європейських клубах і це точно наша перевага – такого раніше ще не було. Адже для цього турніру нам потрібні футболісти, які готові грати на найвищому рівні та мають такий досвід.

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Щодо нашого першого суперника у групі – збірної Румунії, то я дуже добре знаю Раду Дрегушіна та Георге Пушкаша (належить Дженоа, але минулий сезон провів в оренді в Барі, – прим.).

Послання для них зараз? Побачимося в понеділок!" – цитує Маліновського Gazeta Sporturilor.

Нагадаємо, дуель між Україною та Румунією відбудеться 17 червня. Початок зустрічі о 16:00.

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