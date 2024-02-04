Луганці здолали Динамо Тбілісі у другому своєму матчі за сьогодні. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Товариські матчі.

Зоря – Динамо Тбілісі – 1:0

Гол: Антюх, 7

Вже на 7-й хвилині Антюх обікрав захисника та легко реалізував вихід віч-на-віч з воротарем. Динамо мало класну нагоду зрівняти рахунок, але Остер Сантіс не зміг пробити Сапутіна. У другому таймі Кірюханцев підштовхнув суперника у штрафному, за що у ворота Зорі призначили пенальті, але Сапутін потягнув удар з 11-метрової позначки.

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А найяскравіший момент стався в середині першої половини, але це не пов'язано з футболом. Під час подачі кутового Свіртладзе почав підштовхувати Герреро, а після того, як панамець відмахнувся, капітан Динамо Тбілісі накинувся з кулаками на форварда Зорі. Цікаво, що обох гравців вилучили з поля, а грузини продовжили провокації – обидві команди довго не могли заспокоїти.