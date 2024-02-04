Товарищеские матчи.

Заря – Динамо Тбилиси – 1:0

Гол: Антюх, 7

Уже на 7-й минуте Антюх обокрал защитника и легко реализовал выход один на один с вратарем. Динамо имело классную возможность сравнять счет, но Остер Сантис не смог пробить Сапутина. Во втором тайме Кирюханцев подтолкнул соперника в штрафной, за что в ворота Зари назначили пенальти, но Сапутин потянул удар с 11-метровой отметки.

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А самый яркий момент произошел в середине первой половины, но это не связано с футболом. Во время подачи углового Свиртладзе начал подталкивать Герреро, а после того, как панамец отмахнулся, капитан Динамо Тбилиси набросился с кулаками на форварда Зари. Интересно, что обоих игроков удалили с поля, а грузины продолжили провокации – обе команды долго не могли успокоиться.