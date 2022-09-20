Луганці відновили тренувальний процес та вже домовились з двома суперниками щодо проведення товариських матчів.

Окрім поновлення тренувань під час перерви на матчі збірних, Зоря на своєму офіційному сайті повідомила про два контрольні поєдинки.

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Вже завтра, 21 вересня, луганці зустрінуться з Олександрією, початок матчу о 15:00. А 25 вересня Зоря зустрінеться з Колосом, час початку гри наразі невідомий.

Зазначимо, що Зоря наразі посідає четверте місце в чемпіонаті України, набравши 9 очок після 4 зіграних турів.

Рух здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Зорю завдяки хет-трику Таллеса