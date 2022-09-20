Луганчане возобновили тренировочный процесс и уже договорились с двумя соперниками по проведению товарищеских матчей.

Кроме возобновления тренировок во время перерыва на матчи сборных, Заря на своем официальном сайте сообщила о двух контрольных поединках.

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Уже завтра, 21 сентября, луганчане встретятся с Александрией, начало матча в 15:00. А 25 сентября Заря встретится с Колосом, время начала игры пока неизвестно.

Отметим, что Заря занимает четвертое место в чемпионате Украины, набрав 9 очков после 4 сыгранных туров.

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