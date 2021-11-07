В рамках 14-го тура УПЛ Заря разгромила Верес, а героем встречи стал Захедитабар Шахаб, оформивший хет-трик. Читайте отчет о встрече Заря – Верес на Футбол 24.

Первый тайм оказался безголевым. Заря немного больше владела инициативой, однако к острым моментам это привело однажды – после фланговой передачи Лунёва Гладкий забил, но перед этим оттолкнул защитника. Верес же также отличился забитым мячом Сергийчука, но из-за офсайда Немчанинова его также отменили.

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Старт второй половины определил судьбу встречи. На 47 минуте Шахаб замкнул навес Сайядманеша с левого фланга, опередив Немчанинова. А уже через 2 минуты Лунёв вывел того же Шахаба один на один, а нападающий убежал от защитника, обыграл вратаря и забил в пустые ворота.

Дальше Зоря имела еще один шикарный момент – Гладкого разрезной передачей вывели на ударную позицию в штрафной, но Александр попал в штангу. А на 84-й минуте Шахаб поставил точку во встрече, добив мяч в ворота после удара Гладкого и рикошета от защитника. Сайядманеш мог добить Верес, однако иранец после своего выхода один на один попал в штангу.

Эта победа позволила Заре набрать 29 очков, обогнать СК Днепр-1 и Ворсклу и подняться на третье место. Вереск же с 19 пунктами остался седьмым.

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