Матч Інгулець – СК Дніпро-1 стартував о 14:00 на стадіоні Зірка у Кропивницькому. На момент початку гри команда Йовічевіча йшла 5-ю, набравши 25 очок. У підопічних Сергія Лавриненка справи куди гірші – петровці не перемагають вже 2 місяці і розмістилися на 14-й позиції з 9-ма пунктами. Та й не забивав Інгулець доволі давно – суха серія команди в чемпіонаті налічувала 273 хвилини. При цьому з гри петровці не відзначалися з 28 серпня – більше двох місяців!

Першу атаку з ударом по воротах організували гості на 4-й хвилині. Гальчук без проблем забрав м'яч після пострілу Кравченка у ближній кут. Довбик пробив головою після подачі кутового – м'яч влучив у голову Коробенку. На 11-й хвилині Довбик класно виконав штрафний метрів з 27-ми – Гальчук у стрибку потягнув м'яч з-під поперечини. Значно активніше діяли дніпряни у перші хвилини. Інгулець же думав виключно про оборону. Втім, у середині тайму атакувальний запал гостей поступово погас, а команда Лавриненка відвела гру від власного штрафного. Щоправда, в атаці і надалі нічого не виходило.

Ще один небезпечний стандарт для СК Дніпро-1 на 25-й хвилині. Просто по центру, з півкола перед лінією штрафного. До м'яча знову підійшов Артем Довбик і потужним ударом у воротарський кут відкрив рахунок! Гальчук не врятував, але момент з фолом, ймовірно, ще будуть обговорювати. Сергій Бойко трактував зіткнення Запорожця і Піхальонка на користь гостей, але повтор так і не дав однозначної відповіді – хто ж порушив правила.

На 34-й становище Інгульця стало ще гіршим. Михайло Шишка отримав другу жовту за 4 хвилини і залишив свою команду в меншості. В'їхав хавбек петровців у ногу Данила Ігнатенка, який у підкаті і сам ледь дотягнувся до м'яча. Справедливе вилучення. Дві жовті за фоли на чужій половині поля – якщо рішення Сергія Бойка сумнівів не викликають, то до дій Шишки у тренерського штабу будуть питання.

Перед перервою Довбик міг оформити дубль. Гальчук відбив м'яч перед собою після удару Джурасека, але Артем не влучив у порожній кут. 0:1 – підсумок першого тайму. До слова, гол Довбика став 100-м для СК Дніпро-1 в УПЛ.

Початок другого тайму команди провели спокійно, наче переварювали новину про призначення Андрія Шевченка головним тренером Дженоа. Лише на 60-й хвилині був момент у Довбика, який з гострого кута не зміг переграти Гальчука.

Загалом другий тайм був значно нуднішим за перший. Типовий випадок, коли одні не могли. а інші не хотіли. Дніпряни без особливих проблем втримали потрібниq результат, а команда Лавриненка не вражала в атаці і в повних складах, що вже казати про гру в меншості. 0:1 – гол Довбика зі штрафного став єдиним, хоча Артем наприкінці гри змарнував ще один чудовий шанс.

СК Дніпро-1 набрав 28 очок і наздогнав Ворсклу, яка поки йде на 3-й позиції. Інгулець продовжив неприємні серії без перемог і забитих голів, але все ще перебуває на 14-му місці – 9 балів. В наступному турі підопічні Йовічевіча вдома зіграють з Олександрією, а Інгулець поїде на битву за життя до Миная.

Динамо – Ворскла: Максимов карає Київ і пише історію, Луческу не контролює процес, новачок дивує, а судді – крайні