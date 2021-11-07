Битва на "Арені Львів" між Рухом та Чорноморцем стала окрасою всього туру. Шалений сценарій, результативний футбол, незабитий пенальті, вилучення тренера та море емоцій, які кардинально змінювали свій відтінок. Про усе це в інтерв'ю Футбол 24 розповів капітан львівської команди Ярослав Мартинюк.

– Ярославе, чи були у вашій кар'єрі схожі за драматургією матчі?

– Мабуть, були. Можу тільки зізнатися, що це болісна поразка для нас. Відігратися з 0:3 і пропустити ще раз в кінцівці. Чесно, не знаю навіть, що сказати… Дуже боляче так програвати. Краще б ми програли 0:3.

Чорноморець – Рух – 4:3 – відео голів та огляд матчу

– Рух дивовижним чином зрівняв рахунок, на куражі кинувся вигризати перемогу і пропустив випад суперника?

– Знаєте, авантюра, напевно. Ми хотіли вирвати цю перемогу, адже грали вдома. Відчули, що можемо забити четвертий. Напевно, десь неправильно зіграли. Може, треба було заспокоїтися і зіграти у правильний футбол. А ми відкрили всі зони, суперник вибіг у контратаку і забив четвертий.

– Три голи ви забили менше, ніж за 15 хвилин.

– Це зіграло з нами злий жарт. Швидко забили три, хотіли забити і четвертий. Це позитивні емоції, які зіграли проти нас.

– Ви не чекали такої агресивної гри Чорноморця в атаці?

– Та ми розбирали той Чорноморець, ми знали їхні дії. У них хороша атака, вони добре біжать, мають хороших молодих нападників. Тобто ми аналізували, нам тренери все пояснювали. Ми пропускаємо, інколи не дограємо у певних епізодах.

– Здалося, що Рух намагався високо пресингувати, однак цей пресинг виглядав не досконалим за виконанням. Банально утворювалися значні розриви між лініями.

– Можливо, хтось не встигав. При рахунку 0:3 ти дуже хочеш щось змінити. Намагалися накривати їх вище, але деколи хтось запізнювався і ми пропускали контратаки.

– Третій та четвертий голи певною мірою схожі. Здалося, що ви забираєте м'яч, а потім його відпускаєте.

– Там Мар'ян Мисик віддавав мені передачу, не знаю… М'яч влучив у ногу, я йшов страхувати йому спину. Знову м'яч відскакує до Цітаішвілі і він б'є. В епізоді з четвертим голом я пішов на фланг, врізався у суперника, хотів фолити. В принципі, я вже й сфолив, але він встиг віддати передачу.

– Ви фактично запустили камбек своїм класним ударом зі штрафного. Бачили, що Владислав Кучерук залишив кут?

– Відстань до воріт не була дуже великою. Тому воротар розташовувався по центру. Отже, мені тільки залишалося влучити в кут.

– Влучили, а ще трохи раніше заробили пенальті – у вас під оком помітний слід від удару.

– Там чистий пенальті. Я був першим на м'ячі, виграв головою боротьбу, а воротар зіграв точно у мою голову.

– Андрій Борячук є штатним виконавцем одинадцятиметрових?

– Нам пишуть перед грою, хто пробиватиме. Якщо чесно, навіть не бачив, хто сьогодні мав бити. Якщо Борячук взяв м'яч, значить він мав пробивати.

– Часто кажуть, що наш чемпіонат зовсім не видовищний. Сьогоднішня гра – це відповідь скептикам чи результат величезної кількості помилок з боку обох команд?

– Думаю, що ми сьогодні напомилялися достатньо. Перший тайм взагалі був жахливим… Звичайно, це видовище для вболівальників – багато голів. Але нас це не тішить, ми програли.

– Щойно з роздягальні Чорноморця лунав радісний крик. Що творилося у вашому колективі?

– У нас була мертва тиша. Ми не знали, що і кому казати. Усі все прекрасно розуміють. Будемо вилазити з цієї ями.

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