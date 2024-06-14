Як повідомляє УФ, віце-президент полтавської Ворскли Олег Лисак зазначив, що другу команду полтавського клубу очолить Ія Андрущак, яка раніше працювала із молодіжною командою полтавчан U-19.

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Команда складатиметься з футболістів, народжених у 2004 році і пізніше, і буде базуватися на стадіоні Молодіжний у Полтаві.

До слова, цього сезону з Другої до Першої ліги пробилися три команди: Дружба з Мирівки (команда офіційно знялася з розіграшу наступного чемпіонату), ЮКСА і Звягель.

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