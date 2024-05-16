Панамский легионер луганчан Эдуардо Герреро пока не может рассчитывать на переход в другой клуб.

Форвардом Зари Эдуардо Герреро интересовался неназванный клуб, рассказал журналист Владимир Зверов в авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

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По информации источника, президент луганчан Евгений Геллер отказался рассматривать предложение, заявив, что панамский легионер пока не продается.

Напомним, в текущем сезоне 24-летний нападающий провел за Зарю 31 матч во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с луганским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

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