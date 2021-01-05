Луганська Зоря сьогодні, 5 січня, однією з перших в УПЛ завершила зимовий період відпусток. Футболісти зібрались на навчально-тренувальній базі і включились у тренувальний процес.

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У Запоріжжі "чорно-білі" пробудуть всього три дні – за цей час у команди заплановано медичне обстеження, здача ПЛР-тестів і кілька легких тренувань, повідомляє офіційний сайт "мужиків".

7 січня зранку Зоря візьме курс до Белека, де у команди стартує навчально-тренувальний збір, який триватиме до 7 лютого. Легіонери приєднаються до команди безпосередньо в Туреччині. Під час збору Зоря проведе 8 контрольних матчів – кілька з них вже узгоджені, інші перебувають на стадії підтвердження.

В Україну команда повернеться 7 лютого і проведе підготовчий тиждень у Запоріжжі. А вже 13 лютого луганці зіграють свій перший офіційний поєдинок у цьому році – на власному полі вони прийматимуть Десну.

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