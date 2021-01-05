Луганская Заря сегодня, 5 января, одной из первых в УПЛ завершила зимний период отпусков. Футболисты собрались на учебно-тренировочной базе и включились в тренировочный процесс.

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В Запорожье "черно-белые" пробудут всего три дня – за это время у команды запланировано медицинское обследование, сдача ПЦР-тестов и несколько легких тренировок, сообщает официальный сайт "мужиков".

7 января утром Заря возьмет курс в Белек, где у команды стартует учебно-тренировочный сбор, который продлится до 7 февраля. Легионеры присоединятся к команде непосредственно в Турции. Во время сбора Заря проведет 8 контрольных матчей – некоторые из них уже согласованы, остальные находятся на стадии подтверждения.

В Украину команда вернется 7 февраля и проведет подготовительную неделю в Запорожье. А уже 13 февраля луганчане сыграют свой первый официальный поединок в этом году – на своем поле они будут принимать Десну.

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