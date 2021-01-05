Підопічні Луїша Каштру з 17 по 26 січня проведуть перший зимовий збір у турецькій Антальї, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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На цьому етапі підготовки у "гірників" заплановані 4 контрольні поєдинки. Суперниками Шахтаря стануть польська, болгарська, словенська і словацька команди.

Повний розклад матчів першого збору виглядає наступним чином:

21 січня – Шахтар – Лех (Познань, Польща). Початок зустрічі о 18:00;

23 січня – Шахтар – Лудогорець (Разград, Болгарія). Початок зустрічі о 18:00;

25 січня – Шахтар – Марібор (Марібор, Словенія). Початок зустрічі о 18:00;

26 січня – Шахтар – Слован (Братислава, Словаччина). Початок зустрічі о 12:00.

Після останнього контрольного матчу "гірники" 26 січня повернуться в Україну і після кількох днів відпочинку відправляться у Туреччину на другий збір.

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