Зоря продовжує переконувати Фенербахче залишити Аллах'яра Сайядманеша в Україні, повідомляє Footboom.

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Форвард виступав за команду Скрипника на правах оренди, яка розрахована до кінця року. Луганці хотіли продовжити оренду, але Фенербахче погоджувалось лише на продаж іранця за 3,5 млн євро. Аллах'яр вже встиг попрощатись із Зорею, відхід гравця також підтвердив Віктор Скрипник.

У нинішньому сезоні УПЛ Сайядманеш провів 16 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 4-ма асистами.

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