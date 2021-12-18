"Україна та Зоря назавжди у моєму серці": Аллах'яр радить іранцям їхати в УПЛ
22:36 - Читать на русском
Вже колишній нападник Зорі Аллах'яр Сайядманеш поділився своїми враженнями про Україну.
"У мене були свої особисті цілі та завдання, коли я приїхав сюди. Щасливий, що досяг їх. Цей період залишить багато приємних спогадів.
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Однозначно, радив би іранцям їхати грати в Україну. Хіба ще можна сумніватися? Думаю, кожен охочий може подивитися, як ми з Шахабом прогресували у цій країні.
В Україні хороший футбол, у ньому гравці можуть досягти розвитку. Він більш силовий. У ньому більше боротьби, і до цього я трохи звикав. Україна та Зоря назавжди залишаться в моєму серці", – розповів Сайядманеш у інтерв'ю Footboom.
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