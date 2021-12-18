"У мене були свої особисті цілі та завдання, коли я приїхав сюди. Щасливий, що досяг їх. Цей період залишить багато приємних спогадів.

Сайядманеш: Зоря поки що стала найкращим етапом у моїй кар'єрі

Однозначно, радив би іранцям їхати грати в Україну. Хіба ще можна сумніватися? Думаю, кожен охочий може подивитися, як ми з Шахабом прогресували у цій країні.

В Україні хороший футбол, у ньому гравці можуть досягти розвитку. Він більш силовий. У ньому більше боротьби, і до цього я трохи звикав. Україна та Зоря назавжди залишаться в моєму серці", – розповів Сайядманеш у інтерв'ю Footboom.

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