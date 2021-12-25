У нападающего Зари Аллахьяра Сайядманеша еще есть шанс остаться в луганском клубе.

Заря продолжает убеждать Фенербахче оставить Аллахьяра Сайядманеша в Украине, сообщает Footboom.

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Форвард выступал за команду Скрипника на правах аренды, которая рассчитана до конца года. Луганчане хотели продлить аренду, но Фенербахче соглашалось только на продажу иранца за 3,5 млн евро. Аллахьяр уже успел попрощаться с Зарей, уход игрока также подтвердил Виктор Скрипник.

В нынешнем сезоне УПЛ Сайядманеш провел 16 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 4-мя ассистами.

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