Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про забезпечення 2 позовів щодо ситуації з телепулом УПЛ, повідомляє Tribuna.

Перше – суддя Світлана Волкова заборонила Українській асоціації футболу, українській Прем’єр-лізі та Setanta Sports перешкоджати трансляції домашніх матчів Динамо, Зорі, СК Дніпро-1, Металіста та Руха на YouTube-платформах. Зокрема й шляхом подання скарг в YouTube про порушення цими каналами авторських прав. Йдеться про показ матчів у сезоні 2022/23 на офіційних YouTube-каналах перелічених клубів, а також на YouTube-каналах Football Hub, ПроФутбол Digital та ТСН-Проспорт, що входять в медіахолдинг 1+1 media.

Адміністратора збірної України підозрюють у відмиванні 130 млн грн – лідери Шахтаря і Шаблій також фігурують у справі

В ухвалі суду від 31 серпня вказано, що відповідну заяву про вжиття необхідних заходів подав Козаченко Олександр Васильович. Особа з таким прізвищем фігурувала на посаді керівника відділу розважальних інтернет-проєктів 1+1 Media.

Друга ухвала – суддя Сергій Вовк заборонив УАФ та УПЛ застосовувати будь-які грошові та спортивні санкції до футбольних клубів, які збираються транслювати свої домашні матчі самостійно. В ухвалі Печерського суду також від 31 серпня вказано, що відповідну заяву про вжиття необхідних заходів подала Лобановська Світлана Валеріївна – донька легенди Динамо.

Обидві ухвали про забезпечення позову підлягають негайному виконанню, а їхнє оскарження не зупиняє процедуру виконання. Апеляційну скаргу можна подати протягом 15 днів.

Скандал навколо єдиного телепулу, повітряні тривоги і лють Вернидуба: як стартувала УПЛ в умовах війни