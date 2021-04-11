Ворскла – Львів

11 квітня, 14:00. Полтава, стадіон Ворскла ім. О. Бутовського

Головний арбітр: Микола Балакін (Київська область)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Не припиняємо дивуватися графіку деяких команд. Знаєте, коли Ворскла востаннє грала на виїзді? Ще 14 лютого – у Львові розписали нічию із Рухом. З того часу, волею обставин і календаря, полтавчани змагаються лише на рідній галявині. Поєдинок із Львовом стане сьомим домашнім поспіль. О, УПЛ – ти космос!

При цьому, не можна сказати, що команда Максимова скористалася таким бонусом сповна: лише три перемоги, нічия і дві поразки. Якщо невдача проти Шахтаря не здивувала, то нещодавнє фіаско від СК Дніпро-1 стало певною сенсацією.

Тим часом Львів продовжує відчайдушну боротьбу за збереження прописки. Не так давно керівництво клубу звільнило найуспішнішого свого тренера в цьому сезоні – Віталія Шумського. Роботу нового керманича – Анатолія Безсмертного – поки важко оцінювати. З одного боку – здобуто неймовірну перемогу над Шахтарем (3:2). З іншого – матчі, безнадійно програні Зорі та СК Дніпро-1 із загальним рахунком 1:9. Можливо, сьогоднішня гра проллє трохи світла і додасть аргументів на ту чи іншу користь.

Ворскла змушена обходитися без Ігоря Пердути (перелом ребра) та Олів’є Тілля (струс мозку). За прогнозами, до кінця квітня вони – не помічники. Також поєдинок проти Львова пропускає Давід Пуцлін – дискваліфікація. До слова, за львів’ян не зіграє нападник Ернест Антві, який у минулому турі отримав червону картку.

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В осінньому поєдинку між цими командами несподівано переміг Львів – 1:0. Тоді гол Назарія Нича допоміг аутсайдерам перервати свою 19-матчеву серію без перемог. Ворскла зобов’язана брати реванш. До того ж, на єврокубкову зону зазіхають конкуренти із Колоса. Вони наблизилися до Полтави впритул.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Зоря – Інгулець

11 квітня, 14:00. Кропивницький, стадіон Зірка

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків)

Пряма трансляція на телеканалі УНІАН.

Зоря увірвалася у друге коло чемпіонату чотирма перемогами поспіль, зокрема – над Десною та Шахтарем. Здавалося, ще трішки піднатиснути – і "гірники" поступляться другою сходинкою. Але дві поспіль поразки (від Динамо і Колоса) дещо охолодили запал команди Скрипника. Минулого тижня обіграний Рух, але переслідувачі, насамперед – Десна, не дозволяють спокійно зібратися з думками на третій сходинці.

Сьогодні Зорю очікує непростий суперник, який вже відібрав у неї очки в першому колі (нічия – 1:1). Та й взагалі Інгулець – дуже неприємна, вперта команда. Із 20 матчів сезону петровці програли лише 7. Тож їхня поразка в минулому турі від Маріуполя (3:4) добряче здивувала. Можливо, хлопці Лавриненка зарано повірили у свій порятунок після двох поспіль звитяг над Минаєм та Олександрією. Розслаблятися – зарано. Для того, щоб почуватися комфортно на фініші, не завадить добрати ще 5-6 очок.

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Головна втрата Інгульця перед Зорею – Младен Бартуловіч. Штатний пенальтист і найкращий бомбардир команди перебрав "гірчичників", тож відбуває дискваліфікацію. Також у бан потрапив оборонець Андрій Семенко. У луганців – свої штрафники. Нині Скрипник не зможе розраховувати на Шахаба та Іванісеню. А Вернидуб і Фаворов нещодавно злягли із коронавірусом.

На фоні цих проблем ще шляхетнішим виглядає вчинок Зорі, яка дозволила Інгульцеві використати у матчі двох орендованих гравців – Білоцерковця та Янакова. Агов, Шахтар і Динамо, доки боятися будемо?!

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Рух – Минай

11 квітня, 17:00. Львів, стадіон Арена Львів

Головний арбітр: Катерина Монзуль (Харків)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Тим часом Львів приймає непересічний матч! Дві найгірші команди чемпіонату зійдуться в очній дуелі, а це означає, що буде бій за 6 очок. Рух поки що останній, від Миная відстає на 2 очки, тож однозначно гратиме лише на перемогу.

Голеади очікувати не доводиться. Господарі не збивають у трьох турах поспіль (поразки від Десни, Динамо і Зорі із загальним рахунком 0:9). Гостям не вдається розмочити рахунок ще довше – 4 тури. Але при цьому Минай примудряється набирати такі-сякі очки – попередні матчі проти Маріуполя і Колоса закінчилися нульовими нічиїми. Закарпатській команді вкрай важко даються атаки, але й суперників вона намагається пов’язати по руках і ногах.

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Фаворитом видається Рух. Хоча б тому, що у львівського колективу – спокійне життя і перспективне майбутнє. Натомість Минай – у підвішеному стані після санкцій, які ввела РНБО проти власника клубу Валерія Пересоляка. За чутками, виліт з УПЛ остаточно доб’є ентузіазм керівництва щодо свого дітища. А тут ще й головний тренер – без належного досвіду, присутність Севідова із "секретною місією" і квапливе завершення кар’єри Михайлом Кополовцем. Одним словом, дуже нездорові процеси всередині клубу можуть призвести до того, що вже сьогодні Рух та Минай поміняються місцями у турнірній таблиці.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Олімпік – Колос

11 квітня, 19:30. Ковалівка, стадіон Колос

Головний арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Які б там процеси не відбувалися у Минаї, це не до порівняння із катастрофою в Олімпіку. Донеччани програли усі сім матчів весняної частини із загальним рахунком 2:15. Вони пропускають у 16 турах поспіль (30 голів) і не забивають вже 429 хвилин. Команда падає все нижче у таблиці і навіть ризикує посісти підсумкове останнє місце.

Очевидно, що команда Калітвінцева опинилася у заручниках гучного конфлікту свого президента із УАФ. Ось і зараз змушена проводити домашній матч проти Колоса на його ж території, адже стадіон Динамо імені Валерія Лобановського дивним чином дискваліфікували, миттєво знайшовши там порушення після того, як спалахнув згаданий вище скандал.

Колос буде безжальним щодо невдах. Команда Костишина рветься у єврокубки. Нічия у попередньому турі із Минаєм явно не входила в її плани, тож тепер потрібно надолужувати. Тим паче, дискваліфікацію відсидів Денис Костишин, який явно не буде зайвим на полі.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

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