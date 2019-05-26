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Зоря у надважливому матчі переграла Олександрію і зробила рішучий крок до 4 сходинки

26 травня 21:18 308 Читать на русском
Зоря у надважливому матчі переграла Олександрію і зробила рішучий крок до 4 сходинки
Зоря – Олександрія – 3:1 / ФК Зоря

Луганська Зоря здобула вкрай важливі 3 очки у поєдинку 31 туру УПЛ проти Олександрії і збільшила свої шанси на підсумкове 4 місце в турнірній таблиці.

29’ Артем Громов
44’ Максим Луньов
68’ Дмитро Хомченовський
 
Олексій Довгий 12’
12’ Олексій Довгий
29’ Артем Громов
44’ Максим Луньов
68’ Дмитро Хомченовський

Зоря у матчі 31 туру УПЛ вдома приймала Олександрію. Вже на 12-й хвилині Олексій Довгий, скориставшись безглуздою грою підопічних Юрія Вернидуба у своєму штрафному, ударом головою відкрив рахунок у поєдинку. Але луганці швидко оговтались і на 29-й хвилині Артем Громов відновив рівновагу. Перед свистком на перерву Максим Луньов вивів господарів уперед.

Динамо – Львів – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі Зоря збільшила свою перевагу влучним ударом Дмитра Хомченовського і здобула надважливі 3 очки.

Після 31 туру "чорно-білі" набрали 43 очки і перебувають на 4 позиції у турнірній таблиці. В останньому турі команді Юрія Вернидуба можна не програти Маріуполю в очній зустрічі задля збереження цієї позиції, але поразка луганців виведе на цю позицію саме азовську команду через кращу статистику очних зустрічей.

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26 травня
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Теги
Зоря Зоря Олександрія Олександрія Зоря - Олександрія
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