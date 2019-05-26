Динамо обіграло Львів, поступаючись по ходу поєдинку

Динамо перемогло Львів у поєдинку 31 туру УПЛ. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Динамо – Львів розпочався о 17:00. Обидві команди вже не мали турнірної мотивації – кияни завершать чемпіонат на 2-й позиції, а Львів фінішує 6-м. Фактично, для обох команд сезон 2018/19 вже завершений, а тому наставники могли перевірити в дії виконавців, які не мали стабільного місця у складі протягом чемпіонату.

Олександр Хацкевич зіткнувся з величезними кадровими втратами – травмовані Соль, Буяльський, Кадар, Піваріч та Вербіч. Циганков, Андрієвський та Шабанов не могли зіграти через дискваліфікацію, а ще кілька молодих гравців вирушили на ЧС-2019 серед команд U-20. Цікаво, що у запасі опинився Віталій Миколенко, який через травму не поїхав на вказаний чемпіонат світу. В основі киян вийшли Бущан, Алібеков, Смирний, Бєсєдін та Русин – останній діяв на позиції Циганкова.

Перед поєдинком кияни презентували нову форму, у якій гратимуть в наступному сезоні. На футболці розміщений автограф легендарного Валерія Васильовича Лобановського.

Початок матчу видався спокійним. Кияни контролювали м'яч, проте без особливих дивідендів. Лише на 13-й хвилині Бєсєдін міг вискочити віч-на-віч з Бандурою, проте пробивав вже у боротьбі із захисником – м'яч вибили з лінії воріт.

Львів відповів достойно – Бущан перевів м'яч у стійку після удару Бруно! А вже в наступній атаці гості відкрили рахунок. Алваро у боротьбі з Сідклеєм пробив у ближній кут – Бущан відверто проспав, а гості повели. За кілька хвилин львів'яни могли забити вдруге: Бруно вивели практично віч-на-віч з Бущаном, але форвард програв дуель голкіперу! Відверто безпорадними виглядали кияни в ці хвилини.

Господарі змогли відповісти ударом Шапаренка, який не без проблем нейтралізував Бандура. Пробивав Де Пена – повз ворота. На 27-й хвилині трапився цікавий епізод – замість Сідклея на поле вийшов Віталій Миколенко. Травми у бразильця не було помітно, вочевидь, він був замінений з ігрових міркувань. Цікаво інше – Миколенко не поїхав на ЧС-2019 U-20 через травму, а в цьому матчі вийшов на поле. Збірній України залишилось зіграти на турнірі ще мінімум 2 матчі – чи варто було не відпускати на Мундіаль одного з лідерів команди для того, щоб дати йому зіграти у поєдинку УПЛ, який абсолютно нічого не вирішує? Риторичне запитання.

На 32-й хвилині Львів провів швидку контратаку та знов міг забивати – після обвідного удару Алваро м'яч трохи розминувся з воротами. Відверто не вистачало Динамо Віктора Циганкова, команді бракувало лідера, який міг би взяти ініціативу на себе. Класно проривався Смирний – втім, його подача не знайшла адресата у штрафному Львова. З-за меж штрафного пробивав Шепелєв – Бандура перевів м'яч на кутовий. Це був останній небезпечний момент у першому таймі, який завершився з мінімальною перевагою гостей.

Одразу по перерві Хацкевич зробив другу заміну – замість Смирного вийшов Сидорчук. На 50-й хвилині кияни могли зрівнювати рахунок: Бєсєдін після навісу Кендзьори головою пробив у поперечину! Після цього "біло-сині" заграли доволі інтертно та без особливої гостроти.

Момент був у Бєсєдіна, проте форвард не зумів приборкати м'яч у кількох метрах від воріт. Відповідь Львова також була гострою – Бущан буквально на мить випередив суперника та забрав м'яч. Лише на 78-й хвилині кияни досягли свого – Артем Бєсєдін після навісу Де Пени головою розстріляв Бандуру – 1:1! Цікаво, що вперше в історії протистоянь Динамо та Львова в одному матчі було забито більше одного м'яча – до цього у 5-ти попередніх поєдинках команди завжди завершували гру з рахунком 1:0.

На 85-й хвилині господарі вийшли вперед – Бурда після подачі Де Пени з кутового відправив другий м'яч у сітку воріт Бандури. Друга гольова передача уругвайця у поєдинку!

Гості побігли відігруватись та могли це зробити. Бурда виніс м'яч з лінії воріт після хаосу при розіграші кутового! Втім, команда Хацкевича, хоч і нервово, але втримала переможний результат. На останніх секундах моменти були у Бєсєдіна та Русина – Бандура знову врятував львів'ян.

Динамо набрало 69 очок та залишилось на другому місці без шансів піднятись чи опуститись. Львів – шостий (34 пункти).