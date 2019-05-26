toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ЛЬВІВ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ ТРАНСФЕРИ

Динамо обіграло Львів, поступаючись по ходу поєдинку

18:59 1495 Читать на русском
Динамо обіграло Львів, поступаючись по ходу поєдинку
Динамо – Львів: звіт матчу УПЛ 26.05.2019
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

Динамо перемогло Львів у поєдинку 31 туру УПЛ. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

78’ Артем Бєсєдін
84’ Микита Бурда
 
Алваро 17’
17’ Алваро
78’ Артем Бєсєдін
84’ Микита Бурда

Матч та онлайн-трансляція Динамо – Львів розпочався о 17:00. Обидві команди вже не мали турнірної мотивації – кияни завершать чемпіонат на 2-й позиції, а Львів фінішує 6-м. Фактично, для обох команд сезон 2018/19 вже завершений, а тому наставники могли перевірити в дії виконавців, які не мали стабільного місця у складі протягом чемпіонату.

Олександр Хацкевич зіткнувся з величезними кадровими втратами – травмовані Соль, Буяльський, Кадар, Піваріч та Вербіч. Циганков, Андрієвський та Шабанов не могли зіграти через дискваліфікацію, а ще кілька молодих гравців вирушили на ЧС-2019 серед команд U-20. Цікаво, що у запасі опинився Віталій Миколенко, який через травму не поїхав на вказаний чемпіонат світу. В основі киян вийшли Бущан, Алібеков, Смирний, Бєсєдін та Русин – останній діяв на позиції Циганкова.

Перед поєдинком кияни презентували нову форму, у якій гратимуть в наступному сезоні. На футболці розміщений автограф легендарного Валерія Васильовича Лобановського.

Початок матчу видався спокійним. Кияни контролювали м'яч, проте без особливих дивідендів. Лише на 13-й хвилині Бєсєдін міг вискочити віч-на-віч з Бандурою, проте пробивав вже у боротьбі із захисником – м'яч вибили з лінії воріт.

Львів відповів достойно – Бущан перевів м'яч у стійку після удару Бруно! А вже в наступній атаці гості відкрили рахунок. Алваро у боротьбі з Сідклеєм пробив у ближній кут – Бущан відверто проспав, а гості повели. За кілька хвилин львів'яни могли забити вдруге: Бруно вивели практично віч-на-віч з Бущаном, але форвард програв дуель голкіперу! Відверто безпорадними виглядали кияни в ці хвилини.

Господарі змогли відповісти ударом Шапаренка, який не без проблем нейтралізував Бандура. Пробивав Де Пена – повз ворота. На 27-й хвилині трапився цікавий епізод – замість Сідклея на поле вийшов Віталій Миколенко. Травми у бразильця не було помітно, вочевидь, він був замінений з ігрових міркувань. Цікаво інше – Миколенко не поїхав на ЧС-2019 U-20 через травму, а в цьому матчі вийшов на поле. Збірній України залишилось зіграти на турнірі ще мінімум 2 матчі – чи варто було не відпускати на Мундіаль одного з лідерів команди для того, щоб дати йому зіграти у поєдинку УПЛ, який абсолютно нічого не вирішує? Риторичне запитання.

На 32-й хвилині Львів провів швидку контратаку та знов міг забивати – після обвідного удару Алваро м'яч трохи розминувся з воротами. Відверто не вистачало Динамо Віктора Циганкова, команді бракувало лідера, який міг би взяти ініціативу на себе. Класно проривався Смирний – втім, його подача не знайшла адресата у штрафному Львова. З-за меж штрафного пробивав Шепелєв – Бандура перевів м'яч на кутовий. Це був останній небезпечний момент у першому таймі, який завершився з мінімальною перевагою гостей.

Одразу по перерві Хацкевич зробив другу заміну – замість Смирного вийшов Сидорчук. На 50-й хвилині кияни могли зрівнювати рахунок: Бєсєдін після навісу Кендзьори головою пробив у поперечину! Після цього "біло-сині" заграли доволі інтертно та без особливої гостроти.

Момент був у Бєсєдіна, проте форвард не зумів приборкати м'яч у кількох метрах від воріт. Відповідь Львова також була гострою – Бущан буквально на мить випередив суперника та забрав м'яч. Лише на 78-й хвилині кияни досягли свого – Артем Бєсєдін після навісу Де Пени головою розстріляв Бандуру – 1:1! Цікаво, що вперше в історії протистоянь Динамо та Львова в одному матчі було забито більше одного м'яча – до цього у 5-ти попередніх поєдинках команди завжди завершували гру з рахунком 1:0.

На 85-й хвилині господарі вийшли вперед – Бурда після подачі Де Пени з кутового відправив другий м'яч у сітку воріт Бандури. Друга гольова передача уругвайця у поєдинку!

Гості побігли відігруватись та могли це зробити. Бурда виніс м'яч з лінії воріт після хаосу при розіграші кутового! Втім, команда Хацкевича, хоч і нервово, але втримала переможний результат. На останніх секундах моменти були у Бєсєдіна та Русина – Бандура знову врятував львів'ян.

Динамо набрало 69 очок та залишилось на другому місці без шансів піднятись чи опуститись. Львів – шостий (34 пункти).

blog_ava
"Це правда, що президентом вашої країни може стати комік?" – Пеллегріні розпитував Ярмоленка про вибори в Україні
12:10
2360
Теги
Головне Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Статті Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена Юрій Яковлєв Львів Львів Динамо - Львів Віталій Миколенко Віталій Миколенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
53
хв
Аталанта
21:30
Сассуоло
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук