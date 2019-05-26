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Заря в сверхважном матче переиграла Александрию и сделала решительный шаг к 4 строчке

26 мая 21:22 90 Читати українською
Заря в сверхважном матче переиграла Александрию и сделала решительный шаг к 4 строчке
Заря – Александрия – 3:1 / ФК Заря

Луганская Заря одержала крайне важные 3 очка в поединке 31 тура УПЛ против Александрии и увеличила свои шансы на итоговое 4 место в турнирной таблице.

29’ Артём Громов
44’ Максим Лунев
68’ Дмитрий Хомченовский
 
Алексей Довгий 12’
12’ Алексей Довгий
29’ Артём Громов
44’ Максим Лунев
68’ Дмитрий Хомченовский

Заря в матче 31 тура УПЛ дома принимала Александрию. Уже на 12-й минуте Алексей Довгий, воспользовавшись нелепой игрой подопечных Юрия Вернидуба в своей штрафной, ударом головой открыл счет в поединке. Но луганчане быстро пришли в себя и на 29-й минуте Артем Громов восстановил равновесие. Перед свистком на перерыв Максим Лунев вывел хозяев вперед.

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Во втором тайме Заря увеличила свое преимущество точным ударом Дмитрия Хомченовского и добыла сверхважные 3 очка.

После 31 тура "черно-белые" набрали 43 очка и находятся на 4 позиции в турнирной таблице. В последнем туре команде Юрия Вернидуба можно не проиграть Мариуполю в очной встрече для сохранения этой позиции, но поражение луганчан выведет на эту позицию именно азовскую команду из-за лучшей статистики очных встреч.

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