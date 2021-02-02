Зоря, Інгулець, Колос та Минай провели чергові спаринги на зборах 2 лютого. Звіти про матчі читайте на Футбол 24.

Товариські матчі

Зоря – Вальмієра – 0:1

Гол: Кролліс, 29

Інгулець – Арда – 2:1

Голи: ? (АГ), 20, Васін, ? – ?

Минай – Дріта – 0:1

Гол: Рекса, 66

Колос – Атирау – 3:2

Голи: Гавриш, 49, Оріховський, 60, 90 (пен) – ?, ?

Зоря провела непоганий матч із Вальмієрою. Найбільше зі старту виділялись Лєднєв та Кочергін, але підопічні Скрипника все ж пропустили на 29 хвилині після однієї із нечисленних атак латвійців. У другому таймі феєрили Фаворов та Хомченовський, але забити не змогли. Зоря мінімально поступилась.

Різеспор Морозюка втратив перемогу над Касимпашою на останніх хвилинах – українець серед найкращих

Минай вдруге поспіль зазнав поразки від балканців. Цього разу кривдником закарпатців стала Дріта. Підопічні Кобіна грали без Мілевського, Нурієва та інших ветеранів, а клуб із Косова забив єдиний м'яч на 66 хвилині зусиллями форварда, якого ніхто не опікав. Минай намагався відігратись, але спроби були марними.

День видався тріумфальним для Інгульця. Команда з Петрового перемогла Арду. На 20-й хвилині після прострілу Сітчінави оборонець болгарів відзначився автоголом. Друге взяття воріт в активі Васіна.

Також Колос зумів здолати Атирау. Один гол до свого активу записав Гавриш, дублем відзначився Оріховський.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021