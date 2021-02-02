У рамках 23-го туру Суперліги зустрічались Різеспор та Касимпаша. У поєдинку взяв участь і українець Микола Морозюк.

Суперліга, 22-й тур

Різеспор – Касимпаша – 1:1

Голи: Ердоган, 85 – Телін, 90+1

Зустріч між Різеспором та Касимпашою обіцяла бути напруженою – команди розташувались впритул у середині турнірної таблиці. Матч виправдав себе: велика кількість гострих моментів, боротьба та емоції.

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Щоправда, на забиті м'ячі глядачам довелось чекати довго. На 80 хвилині Різеспор вийшов вперед завдяки голу Ердогана. Здавалось, "чорноморський яструб" святкуватиме перемогу, але в Касимпаші були інші плани. На 90+1 Телін вирвав нічию, а команди переграли понад 8 хвилин.

Фінальний свисток зафіксував 1:1 на табло. До нічиєї приєднався і Микола Морозюк, який провів весь поєдинок за Різеспор. Українець за підсумками матчу став одним із найкращих – 7,2 бали за версією SofaScore (більше лише у двох одноклубників та двох суперників).

Загалом Морозюк провів у поточному сезоні чемпіонату Туреччини 18 матчів, в яких відзначився двома асистами. Його Різеспор розташувався на 12 сходинці з 26 очками. Нинішній суперник – Касимпаша – йде 11-м з такою самою кількістю залікових пунктів.

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