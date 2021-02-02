Заря, Ингулец, Колос и Минай провели очередные спарринги на сборах 2 февраля. Отчеты о матчах читайте на Футбол 24.

Товарищеские матчи

Заря – Вальмиера – 0:1

Гол: Кроллис, 29

Ингулец – Арда – 2:1

Голы: ? (АГ), 20, Васин, ? – ?

Минай – Дрита – 0:1

Гол: Рекса, 66

Колос – Атырау – 3:2

Голы: Гавриш, 49, Ореховский, 60, 90 (пен) – ?, ?

Заря провела неплохой матч с Вальмиерой. Больше всего со старта выделялись Леднев и Кочергин, но подопечные Скрипника все же пропустили на 29 минуте после одной из немногочисленных атак латвийцев. Во втором тайме феерили Фаворов и Хомченовский, но забить не смогли. Заря минимально уступила.

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Минай второй раз подряд потерпел поражение от балканцев. В этот раз обидчиком закарпатцев стала Дрита. Подопечные Кобина играли без Милевского, Нуриева и других ветеранов, а клуб из Косово забил единственный мяч на 66 минуте усилиями форварда, которого никто не опекал. Минай пытался отыграться, но попытки были тщетными.

День выдался триумфальным для Ингульца. Команда из Петрового победила Арду. На 20-й минуте после прострела Ситчинавы защитник болгар отметился автоголом. Второе взятие ворот в активе Васина.

Также Колос сумел преодолеть Атырау. Один гол в свой актив записал Гавриш, дублем отметился Ореховский.

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