Зоря шукає підсилення в атакувальну лінію – Будківський розчарував керівництво клубу

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов привідкрив таємницю трансферних планів клубу.

"Всі клуби шукають форварда. Не зовсім вдалий сезон був у Пилипа Будківського, але в цілому, результативність клубу була непоганою. Мені все одно, хто буде забивати. Хоч голкіпер.

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На думку тренера, зараз не закрита у нас лише одна позиція – нападник. Чи це буде контракт, чи оренда – неважливо. Але не думайте, що в черзі до нас стоїть колона футболістів. Підсумувавши скажу, що на Пилипі Будківському рано ставити крапку", – цитує Рафаїлова офіційний сайт клубу.

Будківський повернувся у Зорю в січні поточного року, за цей час він провів в УПЛ 13 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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